Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 30 нижегородцев покусали клещи

Источник: Нижегородская правда

В Нижегородской области зарегистрировано 28 обращений по поводу присасывания клещей. Из них в 14 случаях клещей сняли с детей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Обращения фиксировались в 14 муниципальных образованиях, в том числе в Балахнинском, Богородском, Вачском округах. Кроме того, случаи присасывания клещей были зарегистрированы в трёх районах Нижнего Новгорода — Автозаводском, Советском и Приокском.

В 43% случаев клещи присасывались к жителям региона на придомовых территориях. Ещё в 13% — на садово-огородных участках, в 9% — на территориях сёл и деревень.

Экстренная профилактика потребовалась пяти пострадавшим от клещей детям. В лаборатории удалось исследовать 23 клеща, снятых с людей.

«Выявлен 1 клещ инфицированный боррелиями в Богородском муниципальном округе», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора.

Прививками против клещевого энцефалита охвачено 2926 человек, в том числе 264 детей.

Чтобы обезопасить себя от встречи с клещами, важно надевать плотно прилегающую к телу одежду при посещении лесов и «зелёных» зон. Стоит помнить, что клещи любят высокую траву, цепляются к одежде и ползут вверх. Обезопасить себя помогут репелленты.