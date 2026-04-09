Почти 30 нижегородцев покусали клещи

В Нижегородской области зарегистрировано 28 обращений по поводу присасывания клещей. Из них в 14 случаях клещей сняли с детей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Обращения фиксировались в 14 муниципальных образованиях, в том числе в Балахнинском, Богородском, Вачском округах. Кроме того, случаи присасывания клещей были зарегистрированы в трёх районах Нижнего Новгорода — Автозаводском, Советском и Приокском.
В 43% случаев клещи присасывались к жителям региона на придомовых территориях. Ещё в 13% — на садово-огородных участках, в 9% — на территориях сёл и деревень.
Экстренная профилактика потребовалась пяти пострадавшим от клещей детям. В лаборатории удалось исследовать 23 клеща, снятых с людей.
«Выявлен 1 клещ инфицированный боррелиями в Богородском муниципальном округе», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора.
Прививками против клещевого энцефалита охвачено 2926 человек, в том числе 264 детей.
Чтобы обезопасить себя от встречи с клещами, важно надевать плотно прилегающую к телу одежду при посещении лесов и «зелёных» зон. Стоит помнить, что клещи любят высокую траву, цепляются к одежде и ползут вверх. Обезопасить себя помогут репелленты.