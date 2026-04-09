Почти 30 нижегородцев покусали клещи

Чтобы обезопасить себя от встречи с клещами, важно надевать плотно прилегающую к телу одежду при посещении лесов и «зелёных» зон. Стоит помнить, что клещи любят высокую траву, цепляются к одежде и ползут вверх. Обезопасить себя помогут репелленты.