Биолог Никифорова рассказала, как эффективно бороться с пищевой молью

Для эффективного хранения круп, муки и других продуктов важно использовать герметичные контейнеры из пластика или стекла. Об этом NEWS.ru рассказала Елена Никифорова, старший преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения.
Она подчеркнула, что пищевая моль, часто называемая огнёвками, представляет серьёзную угрозу для продуктов питания. Эти бабочки могут нанести значительный ущерб крупам и сухофруктам, а их личинки способны прогрызать полиэтиленовые пакеты, что делает их ещё более опасными.
Огнёвки обитают в зернохранилищах, на продовольственных складах и элеваторах, где они питаются зерновыми культурами. В квартиры эти вредители попадают вместе с заражёнными продуктами. В домашних условиях огнёвки используют крупы, муку и сухофрукты не только как пищу, но и как место для размножения. Поэтому крайне важно хранить эти продукты в герметичных контейнерах с плотно закрывающимися крышками.
Для профилактики появления моли Елена Никифорова рекомендует не оставлять окна открытыми без защитных сеток. Также важно прямо в магазине внимательно осматривать крупы и муку, обращая внимание на наличие посторонних вкраплений или тонких паутинок. Эти признаки могут свидетельствовать о заражении продуктов ещё на этапе хранения или транспортировки.
Если же моль уже появилась в вашем доме, не стоит паниковать. Елена Никифорова предлагает несколько способов борьбы с вредителями. Один из них — это термическая обработка продуктов. Крупы и муку можно прокалить в духовке при температуре 80−120 градусов в течение 30 минут. Также можно поместить продукты в морозильную камеру на ночь. Низкие и высокие температуры губительны для яиц и куколок огневок, что поможет избавиться от вредителей.