Почему старая поговорка на глазах теряет актуальность

Парадокс, но любовь к бесплатной медицине — то общее, что объединяет молодежь и пенсионеров. Последние ходят по врачам в силу объективных причин — физиологических, а также психологических: очередь в поликлинике — это возможность «выйти в люди», пообщаться с другими. К тому же это занимает кучу свободного времени, особенно у жителей регионов, где, как известно, сама запись к врачу, особенно к специалисту, — это целый квест. Да, внешне у нас все замечательно: есть ОМС, но на практике для того, чтобы попасть ко всем специалистам, надо пройти все круги ада. Люди ждут месяцами, чтобы сделать бесплатные УЗИ, КТ, МРТ и разные «скопии». Сколько жизней уносит ежегодно это ожидание, никто никогда не считал. Основной массе работающих остается надеяться на ДМС (есть только у отдельных счастливчиков) или господа бога. Даже если в целом у вас ничего не болит, то ежегодное посещение только одного стоматолога может неожиданно вылиться в довольно круглую неприятную сумму. Если вы женщина, то извольте подготовить тысяч 15−20 за ежегодный чекап — УЗИ, прием, мазки. Комплект анализов крови на базовые показатели — тысяч девять не хотите ли потратить? Хорошо, если врач окажется добросовестным и не погонит вас еще по нескольким недешевым исследованиям. И если раньше работающий человек с приличной зарплатой мог себе относительно безболезненно для семейного бюджета позволить подобные профилактические походы, то теперь, когда расценки на медицинские услуги опережают уровень инфляции раза в два минимум, а зарплата какой была, такой осталась, людям уже не до жиру.