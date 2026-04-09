В Кузбассе стартовала программа «СВОй бизнес» для участников СВО и их семей

Программа «СВОй бизнес» для участников спецоперации и их родных стартовала в Кемеровской области — Кузбассе в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В открытии принял участие губернатор региона Илья Середюк, сообщили в Министерстве экономического развития Кузбасса.
«Вы с честью выполнили свой долг перед страной. Теперь наша задача — помочь вам найти призвание в мирной жизни. Рад, что такая возможность открывается и для членов семей наших героев. Мы искренне благодарим наших коллег и партнеров из федеральных ведомств, партийных организаций, общественных институтов за их вклад. Желаю участникам интересного и полезного обучения. Уверен, благодаря новым знаниям многие из вас станут успешными предпринимателями, а ваши проекты станут источниками новых рабочих мест, инноваций и идей для развития экономики Кузбасса», — отметил Илья Середюк.
В ходе пятидневного интенсива более 20 человек под руководством экспертов освоят основы предпринимательства и маркетинга, изучат механизмы работы с франшизами, научатся проводить интервью с потенциальными клиентами. Отдельное внимание будет уделено разработке маркетинговых и финансовых планов, а также мерам государственной поддержки.
Кроме того, запланированы экскурсии на действующие успешные предприятия региона, работающие в сфере производства, торговли, культуры, сельского хозяйства, пищевой промышленности. Итогом обучения станут формирование индивидуальных дорожных карт, презентация и защита бизнес-проектов перед экспертной комиссией. Все участники, успешно прошедшие курс, получат сертификаты.
Напомним, в регионе для участников специальной военной операции, которые планируют начать предпринимательскую деятельность, действует комплекс мер государственной поддержки. Дополнительную информацию можно получить в центре «Мой бизнес» по телефону 8 (3842) 77−88−70 или в офисах Государственного фонда поддержки предпринимательства Кузбасса по телефону 8 (3842) 900−339. Также материалы размещены на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.