В Москве выпал апрельский снег. Видео

В Москве начался снегопад. В соцсетях очевидцы уже публикуют кадры, снятые в разных районах столицы. На видео можно заметить, как снег кружит над дорогами и крышами домов.
Ранее пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы предупредила, что 9 апреля в столице пройдут мокрый снег, дождь и может образоваться гололедица. Москвичам также напомнили, что днем порывы ветра смогут достигать 16 м/с. Осадки выпадут в период с 8:00 до 21:00.
По прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада придется в ночь на пятницу, 10 апреля. Столбики термометров опустятся до минус 2 градусов. Синоптики прогнозируют образование снежного покрова высотой до 5 см.
