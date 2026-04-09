Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская область стала первой в Европе по концентрации органических производств

Регион занимает лидирующие позиции по яблоневым садам.

Источник: Комсомольская правда

9 апреля в ходе ежегодного отчета перед депутатами областной Думы о развитии региона губернатор Александр Гусев озвучил впечатляющие результаты сельского хозяйства. По итогам 2025 года Воронежская область стала абсолютным лидером в Центральном федеральном округе по производству всех основных сельхозкультур. Но главный сюрприз — в органическом секторе.

— По концентрации в одном регионе органических производств, в том числе яблонных садов, мы не только первые в России, но и в Европе, — заявил Александр Гусев.

Кроме того, регион занял второе место в РФ по общему объему продукции АПК (почти 1 трлн рублей) и вошел в реестр «миллионников» по объему производимого молока. Агропромышленный экспорт превысил 670 млн долларов — на 24% выше плана, что, по словам губернатора, доказывает преодоление санкционных ограничений.