Воронежская область стала первой в Европе по концентрации органических производств

9 апреля в ходе ежегодного отчета перед депутатами областной Думы о развитии региона губернатор Александр Гусев озвучил впечатляющие результаты сельского хозяйства. По итогам 2025 года Воронежская область стала абсолютным лидером в Центральном федеральном округе по производству всех основных сельхозкультур. Но главный сюрприз — в органическом секторе.
— По концентрации в одном регионе органических производств, в том числе яблонных садов, мы не только первые в России, но и в Европе, — заявил Александр Гусев.
Кроме того, регион занял второе место в РФ по общему объему продукции АПК (почти 1 трлн рублей) и вошел в реестр «миллионников» по объему производимого молока. Агропромышленный экспорт превысил 670 млн долларов — на 24% выше плана, что, по словам губернатора, доказывает преодоление санкционных ограничений.