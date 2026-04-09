Продажи автомобилей в Прикамье в марте выросли на 36%

В марте 2026 года в Пермском крае значительно увеличились продажи новых легковых автомобилей. По данным издания «Ъ-Прикамье», количество зарегистрированных машин составило 1695 штук, что на 35,9% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Для сравнения, в феврале в регионе было оформлено 1381 новое авто.
Лидерами по популярности в марте стали Lada (567 авто, +13,6%), Haval (264, +61%), Tenet (210, +100%), Belgee (134, +226,8%), а также Geely, Mazda и Changan (33, −29,8%). Отмечен рекордный рост регистраций Mazda — сразу на 2800%, Volkswagen — на 600%.
В целом за первый квартал 2026 года регистрация новых автомобилей в Прикамье увеличилась на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Рост наблюдается и на рынке подержанных автомобилей: за март было зарегистрировано 6797 б/у машин, что на 10,4% больше по сравнению с мартом 2025 года.