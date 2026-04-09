Продажи автомобилей в Прикамье в марте выросли на 36%

В марте 2026 года в Пермском крае значительно увеличились продажи новых легковых автомобилей. По данным издания «Ъ-Прикамье», количество зарегистрированных машин составило 1695 штук, что на 35,9% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Для сравнения, в феврале в регионе было оформлено 1381 новое авто.