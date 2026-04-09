В Ростовской области объявили и затем сняли ракетную опасность

9 апреля в Ростовской области объявили, а затем отменили ракетную опасность. Оповещения поступили в приложении МЧС.
Угроза сохранялась с 11:54 до 12:50. Напомним, при ракетной опасности жителям Дона рекомендуют спускаться в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Добавим, в ночь на 9 апреля в Миллеровском, Тарасовском и Милютинском районах Ростовской области отразили атаку БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.