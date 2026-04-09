Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области объявили и затем сняли ракетную опасность

Днем 9 апреля на Дону сохранялась ракетная опасность.

Источник: Комсомольская правда

9 апреля в Ростовской области объявили, а затем отменили ракетную опасность. Оповещения поступили в приложении МЧС.

Угроза сохранялась с 11:54 до 12:50. Напомним, при ракетной опасности жителям Дона рекомендуют спускаться в укрытия, подвалы или подземные паркинги.

Добавим, в ночь на 9 апреля в Миллеровском, Тарасовском и Милютинском районах Ростовской области отразили атаку БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на земле к областным властям не поступала.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

