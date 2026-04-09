В Оренбурге открылась модульная поликлиника на 150 посещений

Новая модульная поликлиника Оренбургской областной больницы № 2 начала работу на улице Литейной в Оренбурге. Медучреждение построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном минздраве.
Здание возведено взамен старого аварийного. Учреждение площадью 540 кв. м рассчитано на 150 посещений в смену и обслуживает более 13 тыс. человек. В поликлинике работают восемь участковых врачей-терапевтов, два лор-врача, эндокринолог, офтальмолог, уролог, дерматолог и хирург. В медучреждении располагаются кабинеты приема, в том числе и доврачебный, а также смотровой, процедурный, прививочный кабинеты. Все помещения и входная группа адаптированы для удобства маломобильных граждан.
«Сегодня — значимый день для жителей Промышленного района Оренбурга. Мы открываем новую модульную поликлинику, что стало возможным благодаря национальному проекту “Продолжительная и активная жизнь”, который стремится сделать медицину более доступной для всех. Открытие новой поликлиники существенно повлияет на качество оказания медпомощи», — отметила вице-губернатор по социальной политике региона Лариса Боярская.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.