В Оренбурге открылась модульная поликлиника на 150 посещений

Здание возведено взамен старого аварийного. Учреждение площадью 540 кв. м рассчитано на 150 посещений в смену и обслуживает более 13 тыс. человек. В поликлинике работают восемь участковых врачей-терапевтов, два лор-врача, эндокринолог, офтальмолог, уролог, дерматолог и хирург. В медучреждении располагаются кабинеты приема, в том числе и доврачебный, а также смотровой, процедурный, прививочный кабинеты. Все помещения и входная группа адаптированы для удобства маломобильных граждан.