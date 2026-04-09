Бывшего замглавы Заволжья осудили за превышение должностных полномочий

Бывшего заместителя главы администрации Заволжья осудили по статье о превышении должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области.
В 2023 году муниципалитет заключил договор на благоустройство сквера «Победы» на сумму 14, 1 млн рублей. Фигурант, занимавший в то время пост замглавы города, подписал акты о приемке работ. При этом он знал, что при благоустройстве использовались материалы, стоившие дешевле указанных в документации. Кроме того, подрядчик не выполнил часть работ.
Ущерб муниципалитету оценили более чем в два миллиона рублей. Суд признал бывшего чиновника виновным и назначил ему два года лишения свободы условно и запретил занимать определенные должности в течение года.
