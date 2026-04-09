В Красноярске устраняют последствия провала дороги на Семафорной

В Красноярске на улице Семафорной проводятся аварийные работы из-за провала дорожного полотна. Небезопасный участок временно огорожен бетонными блоками, движение ограничено. В результате аварии на трубе канализации большого диаметра провалился участок дороги. Бригады и техника уже работают — необходимо добраться до места порыва, — сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин. В КрасКоме отметили, что на участке работает тяжёлая техника, в связи с чем проезд транспорта по Семафорной в районе Мичуринского моста полностью перекрыт. Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения. На месте работают специалисты КрасКом и УДИБ. Восстановительные работы планируется проводить без отключения водоснабжения.