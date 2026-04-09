В Курортном районе Петербурга откроют общежитие при онкологической больнице

Общежитие для сотрудников онкологической больницы возводят в поселке Песочном Курортного района Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал этого года, сообщили в комитете по строительству Северной столицы.
Здание общежития рассчитано на 111 квартир. Проектом предусмотрены как однокомнатные, так и двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Общая площадь здания превышает 10,3 тыс. кв. метров. Для комфорта жильцов в трех секциях общежития установлены лифты, мусоропроводы, а на цокольном этаже размещены все необходимые инженерные узлы: тепловой пункт, водомерный узел и электрощитовая.
Подрядная организация полностью выполнила основные работы: возведен каркас здания, смонтированы кровля, фасад, сделано остекление. В настоящее время на объекте задействованы 37 специалистов, которые завершают чистовую отделку помещений, проводят пусконаладочные работы систем электроснабжения, вентиляции и связи, а также занимаются благоустройством прилегающей территории.
«Строительство социальных объектов, особенно в сфере здравоохранения, находится на особом контроле комитета. Новое общежитие позволит решить вопрос с проживанием медицинского персонала онкологической больницы, создав комфортные условия для специалистов, от работы которых напрямую зависит здоровье жителей города. Сейчас подрядчик работает по графику, что позволяет нам с уверенностью смотреть на сроки ввода», — отметил заместитель председателя комитета Валерий Усков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.