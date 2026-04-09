Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителям напомнили, где в Башкирии закрыты дороги из-за паводка

В управлении дорожного хозяйства республики сообщили об актуальной обстановке на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Источник: Башинформ

Так, на 14.30 из-за подъема уровня паводковых вод закрыто движение:

в Кугарчинском районе на 64+011 км — 98+400 км автодороги Старосубхангулово — Мраково, в Белорецком районе на 20+000 км — 41+000 км автодороги Верхний Авзян — Исмакаево — а/д Cтанция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза, на 04+400 км — 04+550 км Южного обхода села Иглино, в Бижбулякском районе по мосту через реку Дёма на подъезде к деревне Набережный.

Движение по временной объездной дороге рядом с мостом через реку Каймашинка на автодороге Янаул — Старый Курдым открыли.

Ранее министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии предупредило о закрытии движения на некоторых участках дорог и мостах.