Водителям напомнили, где в Башкирии закрыты дороги из-за паводка

Так, на 14.30 из-за подъема уровня паводковых вод закрыто движение:
в Кугарчинском районе на 64+011 км — 98+400 км автодороги Старосубхангулово — Мраково, в Белорецком районе на 20+000 км — 41+000 км автодороги Верхний Авзян — Исмакаево — а/д Cтанция Улу-Елга — Ишля — Тукан — Зигаза, на 04+400 км — 04+550 км Южного обхода села Иглино, в Бижбулякском районе по мосту через реку Дёма на подъезде к деревне Набережный.
Движение по временной объездной дороге рядом с мостом через реку Каймашинка на автодороге Янаул — Старый Курдым открыли.
Ранее министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии предупредило о закрытии движения на некоторых участках дорог и мостах.