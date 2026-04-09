Школьники Якутии запустили ракеты на чемпионате «Воздушно-инженерной школы»

Первый региональный чемпионат Ассоциации «Воздушно-инженерная школа» проводился с 4 по 7 апреля в Республике Саха (Якутия) в ходе Недели космоса. Такие мероприятия отвечают задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки региона.
«Воздушно-инженерная школа» объединяет учащихся и педагогов, увлеченных космическими технологиями и ракетостроением. Участниками чемпионата стали девять команд школьников из Якутска, а также Амгинского, Горного и Хангаласского улусов. Главными событиями соревнований стали пробные запуски ракет и презентация проектов. Победители и призеры представят регион в финале всероссийского чемпионата.
Кроме того, за пределами основной конкурсной программы состоялись запуски ракет участников проектного интенсива, который прошел в Октемском научно-образовательном центре имени М. Е. Николаева. Участие в нем приняли ученики Президентских школ республики. Всего там были представлены 13 команд.
Неделя космоса пройдет в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.