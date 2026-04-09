В Волгограде пройдет гала-концерт музыкального фестиваля

Второй гала-концерт лауреатов регионального музыкального фестиваля детского и юношеского творчества «Будущее начинается с прекрасного» пройдет в ЦКЗ 11 апреля. Он будет посвящен 90-летию Волгоградской филармонии.
На сцену выйдут солисты и ансамбли — лауреаты отборочного тура фестиваля. Юные музыканты выступят в сопровождении оркестра русских народных инструментов имени Калинина под управлением заслуженной артистки России Галины Иванковой.
«Для начинающего музыканта это большое событие. Оно может стать стимулом для того, чтобы серьезно учиться музыке, повышать уровень своих исполнительских способностей. Даже если ребята не станут профессиональными артистами, они будут хорошими образованными людьми», — уверена Галина Иванкова.
Концерт начнется в 12:00. 6+
