Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы города-лидеры по темпу роста велодорожек

Источник: "Российская газета"

По мере потепления на улицы все чаще выезжают велосипедисты. Им тоже нужно пространство для перемещения, чтобы не создавать проблем ни себе, ни окружающим. Эксперты назвали города-лидеры по темпам роста велодорожек в 2025 году. Ими стали Хабаровск, Ульяновск и Набережные Челны.

Исследование было проведено компанией транспортного консалтинга InnovaTransport совместно с Ассоциацией операторов микромобильности и сервисом «ЯндексGo». Согласно ему, медленнее всего велоинфраструктура росла в Волгограде, Новосибирске и Перми.

Всего были проанализированы города России с населением свыше 500 тысяч человек, по данным платформы «Яндекс. Карты». По результатам в пятерку лидеров по темпу роста длины велоинфраструктуры также вошли Москва (рост на 23%) и Владивосток (рост на 22%).

В абсолютных показателях в пятерке лидеров Москва с приростом велодорожек на 118 км, Санкт-Петербург — на 22 км, Тюмень — на 9 км, Красноярск — на 6 км и Екатеринбург — на 5 км.

Если же учитывать динамику с 2023 года, рекордные показатели по процентному приросту продемонстрировали Владивосток (рост на 1000%), Красноярск (рост на 193%), Тюмень (рост на 165%), Новосибирск (рост на 150%), а также Воронеж и Томск (рост на 100%).

С наименьшими показателями по темпу роста выделились Казань, Челябинск (рост на 6%) и Ростов-на-Дону (рост на 7%).

На конец 2025 года наиболее протяженная велоинфраструктура зафиксирована в Москве — 638 км, Санкт-Петербурге — 188 км, Екатеринбурге — 130 км, Тюмени — 90 км и Перми — 58 км. Наименьшие сети — в Махачкале и Хабаровске — по 3 км каждая.

«По итогам исследования за 2025 год мы видим, что темпы роста инфраструктуры, к сожалению, снижаются. В то же время есть города, которые стали активнее развивать велополосы и велодорожки», — отметил основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов.

Согласно результатам исследования, сохраняется тенденция к низкой протяженности велоинфраструктуры в крупных городах: в 54% изученных городов общая длина велодорожек составляет менее 25 км, а в 95% городов прирост сети за год оказался менее 10 км. Тем не менее, несмотря на климатические условия, города Урала и Сибири продолжают активно развивать велоинфраструктуру, демонстрируя заметный прогресс в создании пространства для велосипедистов.