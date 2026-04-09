Названы города-лидеры по темпу роста велодорожек

По мере потепления на улицы все чаще выезжают велосипедисты. Им тоже нужно пространство для перемещения, чтобы не создавать проблем ни себе, ни окружающим. Эксперты назвали города-лидеры по темпам роста велодорожек в 2025 году. Ими стали Хабаровск, Ульяновск и Набережные Челны.
Исследование было проведено компанией транспортного консалтинга InnovaTransport совместно с Ассоциацией операторов микромобильности и сервисом «ЯндексGo». Согласно ему, медленнее всего велоинфраструктура росла в Волгограде, Новосибирске и Перми.
Всего были проанализированы города России с населением свыше 500 тысяч человек, по данным платформы «Яндекс. Карты». По результатам в пятерку лидеров по темпу роста длины велоинфраструктуры также вошли Москва (рост на 23%) и Владивосток (рост на 22%).
В абсолютных показателях в пятерке лидеров Москва с приростом велодорожек на 118 км, Санкт-Петербург — на 22 км, Тюмень — на 9 км, Красноярск — на 6 км и Екатеринбург — на 5 км.
Если же учитывать динамику с 2023 года, рекордные показатели по процентному приросту продемонстрировали Владивосток (рост на 1000%), Красноярск (рост на 193%), Тюмень (рост на 165%), Новосибирск (рост на 150%), а также Воронеж и Томск (рост на 100%).
С наименьшими показателями по темпу роста выделились Казань, Челябинск (рост на 6%) и Ростов-на-Дону (рост на 7%).
На конец 2025 года наиболее протяженная велоинфраструктура зафиксирована в Москве — 638 км, Санкт-Петербурге — 188 км, Екатеринбурге — 130 км, Тюмени — 90 км и Перми — 58 км. Наименьшие сети — в Махачкале и Хабаровске — по 3 км каждая.
«По итогам исследования за 2025 год мы видим, что темпы роста инфраструктуры, к сожалению, снижаются. В то же время есть города, которые стали активнее развивать велополосы и велодорожки», — отметил основатель компании InnovaTransport Алексей Смирнов.
Согласно результатам исследования, сохраняется тенденция к низкой протяженности велоинфраструктуры в крупных городах: в 54% изученных городов общая длина велодорожек составляет менее 25 км, а в 95% городов прирост сети за год оказался менее 10 км. Тем не менее, несмотря на климатические условия, города Урала и Сибири продолжают активно развивать велоинфраструктуру, демонстрируя заметный прогресс в создании пространства для велосипедистов.