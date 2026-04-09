Юрист раскрыл, могут ли отказать в работе из-за татуировки

«В Трудовом кодексе РФ нет ни одной нормы, которая позволяла бы отказать человеку в трудоустройстве из-за татуировки. Статья 3 ТК РФ запрещает дискриминацию по любым основаниям, не связанным с деловыми качествами работника, а статья 64 ТК РФ прямо указывает на недопустимость необоснованного отказа в заключении трудового договора. Внешний вид, включая рисунки на теле, к деловым качествам не относится, и формально работодатель не вправе ссылаться на татуировку как на причину отказа. Однако на практике все сложнее. По статье 8 ТК РФ работодатель вправе утверждать локальные нормативные акты, регулирующие корпоративный дресс-код. Если в компании принят регламент внешнего вида и сотрудник ознакомлен с ним под подпись, требование закрывать татуировки одеждой в рабочее время будет законным. Но уволить за сам факт наличия рисунка на теле нельзя. Дисциплинарное взыскание допускается только при систематическом нарушении конкретного требования локального акта», — сказал он.