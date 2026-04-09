Зачем Христос омыл ноги Своим ученикам перед Тайной вечерей

«Христос говорит, кто не будет причащаться Телом и Кровью Моей, тот не будет иметь жизни вечной. Господь — это лоза, а мы ветви, и, если мы на лозе, если мы соединяемся с Богом в его Таинствах Церкви, то мы имеем себе жизнь. А, если отпадаем, удаляемся, то засыхаем и достойны сожжения, потому что бесполезны. Приступать к Таинству нужно регулярно, но при этом стараться быть готовыми — осознавать, что всякий раз, когда мы причащаемся, мы вспоминаем смерть Господа. Нося крест, мы исповедуем этим, что и мы крестоносцы, что и мы готовы пострадать за Христа и ради жизни вечной претерпеть всё, что нужно на этом пути. И причащаясь Святых Тайн мы тоже исповедуем, что умираем со Христом для греха и надеемся и веруем, что воскреснем с ним для добродетели и жизни вечной. Причащаться нужно регулярно, но с осознанием своего не достоинства, потому что Господь ждёт нас у Чаши — ради этого он пострадал. Церковь и есть место единения и цельности человека, его слиянии с Богом и ближним», — поясняет митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.