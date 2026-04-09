Зачем Христос омыл ноги Своим ученикам перед Тайной вечерей

Великий четверг — один из центральных дней Страстной седмицы. Церковь возвращает нас к Тайной вечери — последней трапезе Иисуса Христа со своими учениками накануне Его крестных страданий. Именно тогда Сын Божий установил главное Таинство Церкви — Евхаристию, или Святое Причастие, и произнёс пророчество, что один из учеников предаст Его. Этот день также известен как Чистый четверг. Почему он получил такое название, а также о событиях, предшествовавших аресту Иисуса Христа и Его Распятию — в нашем материале.
Духовное очищение.
Чистый четверг — это народное название четвёртого дня Страстной седмицы, рассказал vrn.aif.ru проректор по научной и методической работе Воронежской духовной семинарии Константин Рева.
«Особое внимание в Великий четверг уделяется тому, что человек, готовясь к причастию, через исповедь очищается от грехов. То есть речь идёт о духовной чистоте. В народной же традиции к этому присоединилась и подготовка к Пасхе. Великая пятница — это день, когда мы вспоминаем страдания Господа. Его нужно отвести для посещения храма, поэтому порядок в своих домах люди наводили именно в четверг. Таким образом, в народе этот день стали называть Чистым четвергом», — пояснил священник.
Омовение Христом ног двенадцати учеников.
Во время Божественной литургии Великого четверга вспоминают четыре евангельских события, произошедших в этот день. Первое — омовение Иисусом Христом ног Своим ученикам перед Тайной вечерей, которая состоялась накануне празднования ветхозаветной Пасхи, посвящённой избавлению народа от египетского рабства. Понимая, что час Его близок, Иисус Христос решил совершить пасхальную трапезу на день раньше обычного. Спасителя в то время уже искали, поэтому ужин был тайным, на нём присутствовали только ближайшие ученики.
И вот, в Сионской горнице накрыли стол. Перед ужином Иисус Христос, препоясавшись полотенцем, подобно слуге, взял умывальницу с водой и омыл ноги всем двенадцати ученикам, среди которых был и Иуда, накануне продавший своего Учителя за тридцать серебряников. Своим смиренным поступком Иисус Христос ещё раз дал ему возможность для покаяния. Однако душа Иуды уже настолько поработилась дьяволу, что её не тронуло даже это проявление божественной любви.
Действиям Иисуса Христа начал протестовать лишь апостол Пётр, который, зная насколько он недостоин, чтобы его Учитель сослужил ему столь унизительную, как он думал, службу, сказал: «Господи! Тебе ли умывать мои ноги?» (Ин 13:6) На что Господь ответил: «что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после (Ин 13:7)». Но Пётр продолжал возражать, пока Иисус Христос не сказал ему: «если не умою тебя, не имеешь части со Мною» (Ин 13:8). После этих слов апостол, больше всего желавший оставаться с Господом, воскликнул: «Господи! не только ноги мои, но и руки и голову “(Ин 13:9). Иисус Христос воспользовался репликой Петра, чтобы ещё раз дать возможность Иуде для покаяния: “омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь; и вы чисты, но не все. Ибо знал Он предателя Своего, потому и сказал: не все вы чисты” (Ин 13:9−10). Однако предатель так и не отступил от своего страшного замысла.
Омовение ног ученикам Иисусом Христом было знаком глубочайшего смирения Спасителя и Его любви к апостолам. Своими действиями Он показал пример смирения и служения ближним.
«Каждый христианин, смиряясь и омывая ноги ближнему, прощая ему грехи, снисходя к его немощам, помогая ему даже в каких-то мелочах, является в каком-то роде Учителем. Он являет реальность Царствия Божия другим людям, которые не задумываются о ней, которые движутся в одной колее и не в силах из неё вырваться и даже осознать свой плен», — отмечает митрополит Воронежский и Лискинский, глава Воронежской митрополии Леонтий.
Небытие лучше бытия в грехах.
Таким образом, во время Тайной вечери Иисус Христос несколько раз даёт предателю понять, что знает о его намерении. В последний раз — во время самой трапезы. Он прямо говорит: «истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня» (Мф 26:21). После этих слов апостолы опечалились и начали спрашивать у Учителя: «не я ли, Господи?» (Мф 26:23). Этот же вопрос задаёт и Иуда. На что Иисус Христос ему отвечает: «ты сказал» (Мф 26:25).
Более того, во время Тайной вечери Иисус Христос предупреждает: «горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться» (Мф 26:24). Таким образом, Христос показывает, что небытие лучше бытия в грехах.
Вкушение Тела и Крови Христовых.
Третье событие необычайно важно для каждого верующего. Во время Тайной Вечери Иисус преломляет хлеб и говорит: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое, за вас на смерть предаваемое» (Мф 26:26). И, взяв чашу, наполненную вином, и благодарив, подал ученикам и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф 26:27). Эти слова и действия Спасителя стали основой таинства Евхаристии.
В христианстве Евхаристией называется Таинство причащения, в котором под видом хлеба и вина верующие вкушают Тело и Кровь Христа. Таинство и сейчас совершается в каждом храме во время каждой Божественной Литургии и многие христиане стараются причаститься именно в Великий Четверг.
«Христос говорит, кто не будет причащаться Телом и Кровью Моей, тот не будет иметь жизни вечной. Господь — это лоза, а мы ветви, и, если мы на лозе, если мы соединяемся с Богом в его Таинствах Церкви, то мы имеем себе жизнь. А, если отпадаем, удаляемся, то засыхаем и достойны сожжения, потому что бесполезны. Приступать к Таинству нужно регулярно, но при этом стараться быть готовыми — осознавать, что всякий раз, когда мы причащаемся, мы вспоминаем смерть Господа. Нося крест, мы исповедуем этим, что и мы крестоносцы, что и мы готовы пострадать за Христа и ради жизни вечной претерпеть всё, что нужно на этом пути. И причащаясь Святых Тайн мы тоже исповедуем, что умираем со Христом для греха и надеемся и веруем, что воскреснем с ним для добродетели и жизни вечной. Причащаться нужно регулярно, но с осознанием своего не достоинства, потому что Господь ждёт нас у Чаши — ради этого он пострадал. Церковь и есть место единения и цельности человека, его слиянии с Богом и ближним», — поясняет митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.
Молитва Христа Гефсиманском саду и поцелуй Иуды.
Четвёртое евангельское событие, которое вспоминают во время литургии в Великий Четверг — это молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду у Елеонской горы, куда Он после окончания Тайной вечери удаляется вместе с Иоанном, Петром и Иаковом. Там они провели часть ночи, апостолы — в тревожной дремоте, а Иисус Христос — в молитвенном подвиге до кровавого пота. Господь знает, какая страшная доля Его ждёт и молит Отца Небесного: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф 26:39).
Иуда же думал скрыть своё предательство и остаться в числе приближенных Учителя, поэтому обнял Иисуса Христа и, по восточному обычаю, приветствовал Его поцелуем. Этим действием он указал вооружённой толпе на Спасителя. Несмотря на знак, стража не решалась схватить Господа. Она была поражена таинственной силой, исходившей от Него. Спаситель сам дважды спрашивал у стражников, кого они ищут. И, когда они ответили, что пришли за Иисусом Назореем, Господь сказал, что это он и есть.
В этот момент Пётр кинулся на выручку Учителю и ножом отсёк ухо одного из стражников. Тогда Иисус Христос остановил ученика, исцелил раненого и предал себя в руки стражи. При этом он попросил у вороружённой толпы отпустить Его учеников. Почти все разбежались, только апостолы Иоанн и Пётр последовали за Учителем. Стражники, взявшие Спасителя, отвели его к Каиафе первосвященнику, куда уже пришли книжники и старейшины.