На трассе под Красноярском произошла смертельная авария

В Красноярском крае полицейские выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Утром 9 апреля на 25-м километре трассы «Верхняя Бирюса — Зеледеево — Ибрюль» произошла смертельная авария. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, водитель ВАЗ-2106 выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту Хайлюкс».

38-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

Автомобилистам напоминают: выезд на встречную полосу необходимо совершать с особой осторожностью и только в разрешенных местах.

Ранее мы писали, что в Ужуре инспекторы пресекли управление авто нетрезвым подростком.