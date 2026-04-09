На трассе под Красноярском произошла смертельная авария

Утром 9 апреля на 25-м километре трассы «Верхняя Бирюса — Зеледеево — Ибрюль» произошла смертельная авария. По версии Госавтоинспекции Красноярского края, водитель ВАЗ-2106 выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту Хайлюкс».
38-летний водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался на месте. Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.
Автомобилистам напоминают: выезд на встречную полосу необходимо совершать с особой осторожностью и только в разрешенных местах.
