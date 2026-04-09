Ачинские чиновники только после прокурорской проверки нашли деньги на обследование и признание аварийным жилого дома

В Красноярском крае прокуратура добилась признания жилого дома аварийным.
В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что жительница Ачинска обратилась в комиссию администрации города с просьбой проверить на аварийность находившийся в муниципальной собственности дом на ул. Коминтерна, 82.
«Комиссия придержала заявление и не рассмотрела в срок. Мэрия лишь ответила, что дом внесли в план на 2025−2026 годы. Для проверки нужна специализированная организация, но деньги не выделили и обследование так и не провели», — рассказали в пресс-службе.
Только после вмешательства прокуратуры, которая выявила нарушения жилищных прав, муниципалитет нашел деньги и нанял экспертов для оценки. На подготовку заключения потребовалось 60 дней, а через несколько месяцев комиссия наконец признала дом аварийным и подлежащим сносу.
«Жильцы вздохнули с облегчением — прокуратура добилась, чтобы чиновники выполнили свои обязанности. Теперь у женщины появился шанс на переселение: закон защищает право на безопасное жилье, а не на бесконечное ожидание», — отметили в надзорном ведомстве.
