Ачинские чиновники только после прокурорской проверки нашли деньги на обследование и признание аварийным жилого дома

В Красноярском крае прокуратура добилась признания жилого дома аварийным.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что жительница Ачинска обратилась в комиссию администрации города с просьбой проверить на аварийность находившийся в муниципальной собственности дом на ул. Коминтерна, 82.

«Комиссия придержала заявление и не рассмотрела в срок. Мэрия лишь ответила, что дом внесли в план на 2025−2026 годы. Для проверки нужна специализированная организация, но деньги не выделили и обследование так и не провели», — рассказали в пресс-службе.

Только после вмешательства прокуратуры, которая выявила нарушения жилищных прав, муниципалитет нашел деньги и нанял экспертов для оценки. На подготовку заключения потребовалось 60 дней, а через несколько месяцев комиссия наконец признала дом аварийным и подлежащим сносу.

«Жильцы вздохнули с облегчением — прокуратура добилась, чтобы чиновники выполнили свои обязанности. Теперь у женщины появился шанс на переселение: закон защищает право на безопасное жилье, а не на бесконечное ожидание», — отметили в надзорном ведомстве.

​Newslab теперь в МАХ.