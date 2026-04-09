После падения школьника в заброшенной казарме Черняховска прокуратура начала проверку

Гуляя с друзьями по зданию, 12-летний мальчик провалился с четвёртого на второй этаж.

Источник: Клопс.ru

В Черняховске прокуратура начала проверку после падения 12-летнего подростка в здании бывшей казармы на улице Тухачевского. Об этом в телеграм-канале ведомства рассказали в четверг, 9 апреля.

«Мальчик, находясь на территории заброшенного здания, получил множественные травмы в результате падения с высоты четвёртого этажа. В настоящее время объект находится в собственности коммерческой организации, которая не приняла мер по ограничению свободного доступа к зданию», — заявили в прокуратуре.

Специалисты хотят проверить, как на этом участке соблюдались требования федерального законодательства. Ведомство обещает «принять меры реагирования», а также решить вопрос о защите прав пострадавшего школьника в суде.

Мальчик гулял по зданию с другими подростками и провалился с четвёртого на второй этаж. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, перелом руки, травму живота, а также ушибы спины и таза.