Прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в детсадах Комсомольского района

Четыре дошкольных учреждения оказались под ударом из-за халатности руководителей. Детям грозила опасность. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Комсомольском районе прокуратура выявила серьезные нарушения требований пожарной безопасности сразу в четырех детских садах. Как оказалось, руководители дошкольных учреждений проигнорировали базовые правила, поставив под угрозу безопасность самых маленьких.
Проверка показала, что помещения не были обеспечены необходимым количеством огнетушителей. Противопожарные двери, которые должны были препятствовать распространению огня, не были оборудованы самозакрывающимися устройствами. Дежурный персонал не знал, как действовать при сигнале пожара. Помещения складского и производственного назначения не прошли категорирование по пожарной опасности.
Прокурор района внес представления руководителям детсадов. Нарушения пришлось устранять, а виновных должностных лиц привлекать к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по решению прокурора, глав детсадов оштрафовали на сумму предупреждения по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».
— Безопасность детей главный приоритет. Благодаря прокурорскому вмешательству удалось избежать трагедий, — отметили в прокуратуре Хабаровского края.
