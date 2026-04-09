Запрет на выгул собак введут в парке «Оккервиль» в Кудрово

В парке «Оккервиль» в Кудрово Ленобласти запретят выгуливать собак. До этого подобное ограничение вводили только на газонах, однако теперь его действие расширят на всю зеленую зону. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев.