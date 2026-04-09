Запрет на выгул собак введут в парке «Оккервиль» в Кудрово

Это поможет сохранить поляны и кусты в целости и сохранности.

В парке «Оккервиль» в Кудрово Ленобласти запретят выгуливать собак. До этого подобное ограничение вводили только на газонах, однако теперь его действие расширят на всю зеленую зону. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава Заневского городского поселения Вячеслав Кондратьев.

— У нас в парке скоро будет установлен категорический запрет на выгул собак их тренировку на озелененных территориях. К сожалению, следствием бесконтрольных прогулок становятся испорченные поляны и переломанные кусты, — написал Кондратьев.

Кондратьев согласился, что в Кудрово живет достаточно много собак и им нужно предоставить альтернативу. Исходя из этого, приняли решение о создании нескольких специализированных площадок для выгула. Площадь первой из них, которая расположена недалеко от парка, составит 600 квадратных метров.