Минобрнауки планирует помогать состоявшимся и зрелым стартапам

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ намерено оказывать помощь состоявшимся и зрелым молодежным стартапам. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков на ХХ Российском венчурном форуме.
«Мы считаем, что опыт студенческих грантов, которые благодаря поддержке и богатому опыту фонда Бортника — по миллиону рублей получает студент — достаточны, но их надо дифференцировать. Надо давать более серьезные гранты на следующем этапе — те, кто получил первоначальную поддержку — ну, ему чуть больше, там, два или три миллиона», — отметил Фальков на пленарной сессии форума.
Также министр сообщил, что Минобрнауки ведет работу с крупнейшими банками, обсуждая с ними инструменты работы со зрелыми стартапами, которые уже перешли на другие стадии развития.
Как рассказал Фальков, министерство также планирует укрупнить акселерационные программы студенческих стартапов и привязать их к научным проектам технологического лидерства. «Далее: мы считаем, что надо вводить и давать лучшим цифровые сертификаты на доступ к технологиям искусственного интеллекта», — отметил министр. Также он упомянул планы интеграции Платформы университетского технологического предпринимательства с программами передовых инженерных школ и «Приоритет-2030».
Как следует из представленных на сессии материалов, за время деятельности Платформы университетского технологического предпринимательства — с 2023 года появилось более 989 тысяч стартапов в 519 вузах по всей стране.
Касаясь положения в стране, министр обратил внимание на то, что уход западных компаний открыл большие возможности для бизнеса, и на то, что в стране ощущается дефицит инженерных кадров. «Университеты сегодня в несколько в иной логике живут. Мы международную рамку никуда, конечно, не упустили. Мы все равно выстраиваем отношения с коллегами из университетов разных стран. Но это немного другая логика — логика технологического суверенитета и технологического лидерства», — подчеркнул Фальков.
XX Российский венчурный форум проходит 8−10 апреля в Татарстане. Как отметил Фальков на церемонии открытия, за 20 лет Российский венчурный форум стал одной из важных площадок. В 2026 году, по его словам, на форум собралось более 6 тыс. участников, представлено несколько сот стартап-проектов.