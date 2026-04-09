Запрет на рыбалку вводится с 10 апреля на Чебоксарском водохранилище

С 10 апреля на Чебоксарском водохранилище и всех впадающих в него реках начинают действовать сезонные ограничения на рыбную ловлю. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный Минлесхоз. Промышленный вылов рыбы в этот период полностью запрещен, а для рыболовов-любителей действуют строгие правила: рыбачить можно только с берега на поплавочную или донную удочку (не более двух крючков) вне мест нереста.
В ведомстве подчеркивают, что использование спиннинга в нерестовый период запрещено повсеместно. Суточная норма вылова на одного человека не должна превышать 5 кг. Напомним, что на реке Оке ограничения вступили в силу еще 1 апреля, а на Горьковском водохранилище запрет начнет действовать с 15 апреля. Такие меры необходимы для сохранения популяции рыб и поддержания экосистемы водных объектов региона.
За нарушение правил рыболовства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Гражданам может грозить штраф до 5 000 рублей с конфискацией лодок и снастей, а в случае незаконной добычи биологических ресурсов в крупных размерах — штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее сообщалось, что инвестора ищут для создания рыбоводного хозяйства в Нижегородской области.