Запрет на рыбалку вводится с 10 апреля на Чебоксарском водохранилище

С 10 апреля на Чебоксарском водохранилище и всех впадающих в него реках начинают действовать сезонные ограничения на рыбную ловлю. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный Минлесхоз. Промышленный вылов рыбы в этот период полностью запрещен, а для рыболовов-любителей действуют строгие правила: рыбачить можно только с берега на поплавочную или донную удочку (не более двух крючков) вне мест нереста.