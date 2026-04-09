На владельца многострадальной усадьбы Рихтера под Правдинском подали в суд

Усадьба под Правдинском принадлежала ветеринару Рихтеру. Двухэтажное здание из красного кирпича с мансардой, верандой и балконом возвели в 1911 году. В послевоенное время его передали совхозу «Правдинский», а в 1990-е особняк выкупило ЗАО «Правдинское молоко». Сейчас особняк находится в критическом состоянии: значительная часть кровли разрушена, межэтажные перекрытия повреждены, помещения захламлены. Окна и двери либо отсутствуют, либо находятся в неудовлетворительном виде, фасад имеет многочисленные дефекты, а территория вокруг здания заросла самосевом и остаётся свободно доступной.