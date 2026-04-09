Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Азовского моря уходит бычок

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Из Азовского моря исчезает бычок — из-за повышения солености воды рыба не может размножаться в новых условиях. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры зоологии и аквакультуры Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Гайдаенко.

«Одним из факторов, повлиявших на количество бычка в Азовском море, является засоление воды. Повышение солености примерно на два промилле сделало невозможным развитие икры бычка, которая развивается в пределах 9−11 промилле, а соленость Азовского моря сейчас поднялась до 13», — сказал Гайдаенко.

При этом специалист отметил, что взрослая особь может жить в такой воде, но численное количество этой рыбы сокращается, и бычок может перестать быть промысловой рыбой Азовского моря.

В конце марта в Росрыболовстве сообщали, что за 10 лет дальневосточная креветка полностью расселилась и освоилась в акватории Азовского моря. Кроме того, в море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы.

Также ученые отмечали, что корейский окунь, обитающий на Дальнем Востоке, отлично себя чувствует в Черном море — он быстро растет и нагуливает жир, что говорит о его хорошем питании и успешном накоплении энергетических запасов.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
