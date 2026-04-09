Из Азовского моря уходит бычок

«Одним из факторов, повлиявших на количество бычка в Азовском море, является засоление воды. Повышение солености примерно на два промилле сделало невозможным развитие икры бычка, которая развивается в пределах 9−11 промилле, а соленость Азовского моря сейчас поднялась до 13», — сказал Гайдаенко.
При этом специалист отметил, что взрослая особь может жить в такой воде, но численное количество этой рыбы сокращается, и бычок может перестать быть промысловой рыбой Азовского моря.
В конце марта в Росрыболовстве сообщали, что за 10 лет дальневосточная креветка полностью расселилась и освоилась в акватории Азовского моря. Кроме того, в море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы.
Также ученые отмечали, что корейский окунь, обитающий на Дальнем Востоке, отлично себя чувствует в Черном море — он быстро растет и нагуливает жир, что говорит о его хорошем питании и успешном накоплении энергетических запасов.