Из Азовского моря уходит бычок

В конце марта в Росрыболовстве сообщали, что за 10 лет дальневосточная креветка полностью расселилась и освоилась в акватории Азовского моря. Кроме того, в море наращивают популяцию белуги. В этом году в бассейн планируют выпустить 400 тысяч молодых особей этого вида осетровой рыбы.