Экс-инспектора нижегородского АТИ оштрафовали на 2 млн рублей за коррупцию

В Нижнем Новгороде работник инспекции признана виновной во взяточничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Согласно решению Канавинского районного суда Нижнего Новгорода, инспектор отдела, занимавшегося выдачей разрешений на проведение работ, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2, пунктом «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Обвинение касалось получения взяток в значительных и крупных размерах.
Согласно материалам дела, подсудимая, действуя с 2020 по 2024 год, принимала от граждан заявления и пакеты документов, требуемые для получения ордеров на выполнение различных работ, включая земляные и ремонтные, на территории города. При этом она игнорировала установленный перечень необходимых документов.
Затем она информировала заявителей о нехватке документов или выявленных недочетах, хотя по установленным правилам должна была отказать в предоставлении муниципальной услуги. После этого, за денежное вознаграждение, она ускоряла рассмотрение документов и выдавала необходимые ордера. Общая сумма полученных незаконным путем средств превысила 480 тысяч рублей.
В качестве наказания суд назначил осужденной штраф в размере 2 миллионов 50 тысяч рублей.
