В Новосибирской области заключено 1,6 тысячи соцконтрактов с начала года

Более 1,6 тыс. социальных контрактов заключили с начала года жители Новосибирской области. Программа реализуется по нацпроекту «Семья», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Так, жительница Новосибирска Евгения Русакова на полученные по соцконтракту средства закупила профессиональное оборудование для качественной реставрации музыкальных инструментов: комбоусилитель для проверки звучания после ремонта, ноутбук, ленточную пилу и набор специализированных инструментов. Еще одна горожанка Ксения Зырянова приобрела все необходимое для открытия студии аэродизайна: плоттер, стеллаж, многофункциональное устройство, баллоны с гелием, воздушные шары и ленты. Теперь ее студия оформляет праздники, корпоративы и торжества.
«Социальный контракт — это эффективный инструмент социальной поддержки, который помогает жителям региона обрести финансовую стабильность и улучшить качество жизни. В рамках нацпроекта “Семья” программа приобретает особое значение: она дает семьям возможность не просто получить единовременную помощь, а выстроить долгосрочную стратегию выхода из сложной ситуации — открыть свое дело, освоить новую профессию или наладить ведение личного хозяйства», — отметила начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Светлана Доропеева.
Подробную информацию о программе, условиях участия и перечне необходимых документов можно получить на официальном сайте Министерства труда и социального развития Новосибирской области и по телефону горячей линии: 8 (800) 2500‑201.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.