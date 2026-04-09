В Новосибирской области заключено 1,6 тысячи соцконтрактов с начала года

Так, жительница Новосибирска Евгения Русакова на полученные по соцконтракту средства закупила профессиональное оборудование для качественной реставрации музыкальных инструментов: комбоусилитель для проверки звучания после ремонта, ноутбук, ленточную пилу и набор специализированных инструментов. Еще одна горожанка Ксения Зырянова приобрела все необходимое для открытия студии аэродизайна: плоттер, стеллаж, многофункциональное устройство, баллоны с гелием, воздушные шары и ленты. Теперь ее студия оформляет праздники, корпоративы и торжества.