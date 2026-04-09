Закрытие гинекологии больницы № 16 Волгограда назвали вынужденным

— Поэтому сюда едут не только волгоградки, но и жители южных районов области. Во многом благодаря этим врачам у многих из нас появились дети. Кто-то получил помощь, без которой последствия могли быть страшными. И сегодня нам говорят — отделения не будет. Но не у всех есть возможность ехать далеко, не у всех есть возможность ждать госпитализации. Мы считаем, это не реформа, это удар по женщинам, по семьям, по будущему. Сейчас говорят о снижение рождаемости, как же можно закрывать такие отделения? Мы просим, мы требуем, мы надеемся, что нас услышат. Не лишайте женщин медицинской помощи, не закрывайте отделение! — призвали волгоградки в своем обращении.