Закрытие гинекологии больницы № 16 Волгограда назвали вынужденным

Новость о предстоящем закрытии гинекологического отделения больницы № 16 Красноармейского района Волгограда прозвучала как гром среди ясного неба для пациенток, которые проходят здесь лечение. Возмущенные женщины записали видеообращение с просьбой сохранить и отделение, и коллектив медиков.
— Для кого-то — это просто решение на бумаге, а для нас — это жизнь, здоровье и наши дети. Мы приходим сюда годами, потому что знаем — нам здесь помогут. Здесь работают врачи, которым мы доверяем самое важное — свое здоровье и возможность стать мамами, — заявили волгоградки.
Женщины отметили, что в отделении трудятся высококвалифицированные врачи.
— Поэтому сюда едут не только волгоградки, но и жители южных районов области. Во многом благодаря этим врачам у многих из нас появились дети. Кто-то получил помощь, без которой последствия могли быть страшными. И сегодня нам говорят — отделения не будет. Но не у всех есть возможность ехать далеко, не у всех есть возможность ждать госпитализации. Мы считаем, это не реформа, это удар по женщинам, по семьям, по будущему. Сейчас говорят о снижение рождаемости, как же можно закрывать такие отделения? Мы просим, мы требуем, мы надеемся, что нас услышат. Не лишайте женщин медицинской помощи, не закрывайте отделение! — призвали волгоградки в своем обращении.
Пациентки отметили, что именно в этом отделении кому-то из них подарили счастье стать мамами, а кому-то спасли жизнь.
В комитете здравоохранения Волгоградской области отреагировали на видеообращение и выступили с разъяснением сложившейся ситуации. Решение о закрытии гинекологии больницы № 16 здесь объяснили ремонтом помещения.
— Перевод гинекологического отделения больницы № 16 в существующее отделение многопрофильной больницы № 15 — это вынужденная мера. Здесь запланированы ремонтные работы, в том числе ремонт несущих конструкций и лестничных пролетов. И, чтобы не останавливать процесс оказания медпомощи пациенткам, принято решение об их переводе в больницу № 15. Оба учреждения находятся в транспортной близости друг от друга в Красноармейском районе Волгограда. Для оказания экстренной и плановой помощи жительницам района здесь созданы все условия для комфортного пребывания, открыта новая операционная и увеличен коечный фонд. Сотрудникам отделения больницы № 16 также предложено перейти на работу в больницу № 15, — прокомментировали в облкомздраве.
Видео: Волгоград. Красноармейский / t.me.