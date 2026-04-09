В Прикамье появится 34 новых туристических маршрута

В Перми представят 34 новых туристических маршрута по региону, которые вышли в финал конкурса «Путешествие по Пермскому краю», поделились в пресс-службе Законодательного Собрания Прикамья.
В этом году поступило 227 заявок из 32 муниципалитетов региона, а жюри выбрало лучшие из них. Председатель краевого парламента Валерий Сухих отметил, что конкурс предоставляет юным прикамцам возможность рассказать о своей малой родине всему региону. Спикер также подчеркнул, что каждый разработанный маршрут представляет собой личную историю и является важным вкладом в сохранение общей исторической памяти.
Среди более чем 30 финалистов представлены детские, семейные, молодежные туристические маршруты, а также раздел «Прикамье — край многонациональный». Вот, например, некоторые из них: «Тропа трех богатырей: Чадьзя, Бача, Пукси», «Иммерсивная экскурсия “Я здесь живу…”, “Сказ о Ермаке”, “Тропой забытых деревень”, “Что помнят сосны вековые? История Нижней Курьи”.
Проекты презентуют 28 апреля на краеведческом форуме. Участников ждут мастер классы и встречи с туристами профессионалами. Жюри выберет 7 победителей, чьи идеи станут основой для цикла видеофильмов о Пермском крае.