Красноярцы старше 55 лет самореализуются и делегируют уборку

Жители Красноярского края 55−64 лет стали чаще доверять профессионалам. Эксперты Авито Услуг проанализировали данные по динамике спроса на разнообразные услуги со стороны представителей серебряного возраста с марта 2025 по февраль 2026 года. Наибольший рост спроса зафиксирован среди услуг, связанных с крупными покупками и планированием: интерес к консультациям по недвижимости увеличился в 3,5 раза, а к услугам бухгалтеров и финансистов — на 34%. Спрос на услуги организаторов праздников увеличился в 2,6 раза, а на декор — на 81.
Также заметно стремление к самореализации: жители изучают курсы по различным профессиям и ведению бизнеса. Занятия спортом и танцами стали востребованнее на 11%. Также жители 55+ активнее, чем годом ранее, интересуются обучающими программами по красоте и здоровью. На 97% вырос спрос на помощь с подключением интернета. На 15% — на услуги по настройке компьютеров. Также люди в возрасте 55−64 лет все чаще готовы обращаться за помощью в садовых работах.
Еще из интересного: старшее поколение все чаще делегирует рутину специалистам. На 41% вырос спрос на генеральную уборку, на 18% — на простую, а чистка ковров стала востребованнее на 7%.