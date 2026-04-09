Аграриям Красноярского края возместят часть затрат на строительство жилья

В Красноярском крае стартовал отбор на получение субсидий для предприятий агропромышленного комплекса. На эти цели в 2026 году предусмотрено 77,1 млн рублей в рамках ведомственного проекта «Комплексное развитие сельских территорий». Как отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев, поддержка предприятий, которые готовы обеспечивать работников жильем, помогает закреплять специалистов на селе и создавать комфортные условия для жизни. Фонд служебного жилья в аграрном секторе — необходимая составляющая для повышения качества жизни в сельской территории, привлечения в отрасль специалистов, — добавил Дмитрий Воропаев. Получить компенсацию смогут предприятия, которые уже ввели в эксплуатацию жилые дома или квартиры. Такое жилье должно предоставляться по договорам найма работникам, проживающим и работающим в сельской местности, а также тем, кто планирует переехать туда на постоянное место жительства. Прием заявок на участие в отборе продлится до 16 апреля, а второй этап отбора планируют провести в сентябре. Напомним, что аграриям Красноярского края также компенсируют до 30% затрат на покупку техники.