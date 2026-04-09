В Прикамье у многодетных, которым отказали в едином пособии, появился шанс на получение выплаты

«После вступления изменений в силу, реготделение СФР автоматически пересмотрит отказные решения, которые были вынесены с января 2026 года и подпадающие под новые нормы. Самим семьям не нужно снова обращаться в фонд и подавать заявления. Уведомление о принятом решении им поступит в личный кабинет на Госуслугах», — рассказал управляющий отделением СФР по Прикамью Юлия Зобина.
Напомним, ключевым условием назначения единого пособия на детей является уровень дохода семьи, который на каждого ее члена не должен быть больше размера прожиточного минимума в регионе. В Прикамье он равен 17424 рублям. Ранее даже минимальное превышение этого лимита приводило к отказу в предоставлении пособия. Сейчас же будет допускаться превышение этого порога до 10%.
«Многодетным семьям, которые раньше не проходили по условиям назначения единого пособия из-за небольшого превышения, будет установлена выплата в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка в Прикамье. В этом году она составляет 8450 рублей», — пояснили в реготделении СФР.
