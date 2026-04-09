В Прикамье у многодетных, которым отказали в едином пособии, появился шанс на получение выплаты

Напомним, ключевым условием назначения единого пособия на детей является уровень дохода семьи, который на каждого ее члена не должен быть больше размера прожиточного минимума в регионе. В Прикамье он равен 17424 рублям. Ранее даже минимальное превышение этого лимита приводило к отказу в предоставлении пособия. Сейчас же будет допускаться превышение этого порога до 10%.