Во сколько приходить в храм на Пасху 2026 в Красноярске?

«В Великую субботу во всех храмах Красноярского края будет совершена Божественная литургия святителя Василия Великого и первое освящение пасхальных куличей и пасх. Но разговение возможно только в светлый день Пасхи. Богослужения в этот день начинаются ориентировочно в 8.00−9.00, но лучше уточнить в храме, который вы собираетесь посетить, — говорит руководитель пресс-службы Красноярской епархии Андрей Скворцов. — Ночное пасхальное богослужение с Крестным ходом во всех храмах Красноярского края обычно начинается за час до полуночи с субботы на воскресенье. По окончании также освящается пасхальная снедь и следует традиционное праздничное разговение. Пасха Христова — главный церковный праздник для православных христиан, и посещение храма, во время которого можно поделиться с ближними пасхальной радостью, является неотъемлемой частью этого особого для верующих дня».