Экс-глава МинЖКХ и гендиректор «Минстроя» назначен вице-премьером

Лукашенко назначил гендиректора «Минстроя» Терехова вице-премьером.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового вице-премьера, сообщила пресс-служба президента.

«Комсомолка» писала, что белорусский лидер проводит кадровый день 9 апреля с назначением двух министров и вице-премьера, а также управленцев в местные органы власти.

Так, Александр Лукашенко назначил Александра Терехова заместителем премьер-министра. Новый вице-премьер будет курировать вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Александр Терехов, биография.

Известно, что Александр Терехов родился в 1978 году в Гомеле. Окончил Гомельский дорожно-строительный техникум, затем — Белорусский государственный университет транспорта, а после — Академию управления при Президенте Беларуси.

Трудовая деятельность нового вице-премьера связана с разными должностями. Начинал он в Строительно-монтажном тресте-27, работал в должностях замначальника, первого заместителя и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома. Несколько лет был первым замом главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, а в 2014 возглавил МинЖКХ. На пост вице-премьера Терехов приходит с должности гендиректора «Минскстроя».

А еще мы писали, что после совещания белорусского президента 8 апреля, стало известно, что в Беларуси площадь одного района увеличится.

