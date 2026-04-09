Экс-глава МинЖКХ и гендиректор «Минстроя» назначен вице-премьером

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового вице-премьера, сообщила пресс-служба президента.
«Комсомолка» писала, что белорусский лидер проводит кадровый день 9 апреля с назначением двух министров и вице-премьера, а также управленцев в местные органы власти.
Так, Александр Лукашенко назначил Александра Терехова заместителем премьер-министра. Новый вице-премьер будет курировать вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Александр Терехов, биография.
Известно, что Александр Терехов родился в 1978 году в Гомеле. Окончил Гомельский дорожно-строительный техникум, затем — Белорусский государственный университет транспорта, а после — Академию управления при Президенте Беларуси.
Трудовая деятельность нового вице-премьера связана с разными должностями. Начинал он в Строительно-монтажном тресте-27, работал в должностях замначальника, первого заместителя и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома. Несколько лет был первым замом главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, а в 2014 возглавил МинЖКХ. На пост вице-премьера Терехов приходит с должности гендиректора «Минскстроя».
