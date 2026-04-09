Экс-глава МинЖКХ и гендиректор «Минстроя» назначен вице-премьером

Трудовая деятельность нового вице-премьера связана с разными должностями. Начинал он в Строительно-монтажном тресте-27, работал в должностях замначальника, первого заместителя и начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Гомельского облисполкома. Несколько лет был первым замом главы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, а в 2014 возглавил МинЖКХ. На пост вице-премьера Терехов приходит с должности гендиректора «Минскстроя».