ТАСС: Россия передала Украине 1 тыс. тел погибших военных ВСУ

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия передала украинской стороне 1 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев передал Москве 41 тело военнослужащих РФ. Об этом сообщил источник ТАСС.

Источник: TASS/RT

«Россия передала Украине 1 000 тел погибших военных, украинская сторона передала 41 тело российских военнослужащих», — сказал источник.

2 февраля 2026 года в МИД РФ сообщали, что с июня 2025 года, когда была начата репатриация тел погибших, украинской стороне переданы более 12 тыс. останков тел, российской стороной получено более 200 тел российских военнослужащих. 26 февраля 2026 года помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский сообщал, что Украине переданы тела еще 1 000 погибших украинских военных, России переданы тела 35 погибших воинов.

Владимир Мединский: биография российского политика, ученого, писателя и переговорщика по Украине
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше