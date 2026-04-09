Предприниматели Кузбасса посетили Алтайский край с деловым визитом

Делегация предпринимателей Кузбасса завершила деловой визит в Алтайский край. Организатором поездки выступил региональный центр «Мой бизнес», который работает по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном министерстве экономического развития.
Главной целью визита стало расширение торгово-экономического сотрудничества, укрепление партнерских связей и обмен лучшими практиками поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках поездки состоялись круглый стол и биржа деловых контактов с участием представителей власти и бизнеса двух регионов. Обсудили развитие торгово-экономических связей, увеличение объемов поставок пищевой и перерабатывающей продукции, расширение ассортимента и перспективные направления сотрудничества.
В ходе деловой программы кузбасские компании презентовали свои проекты в сфере образования, креативных индустрий, услуг и социального предпринимательства, а также посетили ряд предприятий и организаций. Отметим, что в 2025 году в рамках развития межрегионального сотрудничества делегация из Алтайского края уже провела ряд встреч в Кузбассе.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.