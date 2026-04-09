Пасхальные перезвоны и народные забавы: как Челябинск отметит Пасху

На площади у Кафедрального собора Рождества Христова пройдет праздник в историческом стиле. Гостям покажут, как на Южном Урале более ста лет назад отмечали Пасху: хороводы, народные игры, блюда уральской кухни и ярмарка с выпечкой по старинным рецептам помогут перенестись в прошлое. В Челябинской епархии отметили, что присоединиться к празднику смогут не только православные, но и представители разных культур, как это было принято на многонациональном Урале.