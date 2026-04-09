Пасхальные перезвоны и народные забавы: как Челябинск отметит Пасху

В 2026 году православная Пасха приходится на 12 апреля, и Челябинск готовится к масштабным праздничным мероприятиям. Горожан ждут концерты, народные гулянья и ярмарки с мастер-классами.
В городском саду имени Пушкина состоится концерт «Пасхальные перезвоны» с участием местных талантов. Здесь же объявят победителей вокально-хореографического конкурса «Пасхальное настроение». Гости смогут увидеть их тематические номера. Главным событием праздника станет выступление профессионального звонаря. Посетители смогут попробовать себя в искусстве звона и создать памятные сувениры на творческих мастер-классах.
В сквере на пересечении улиц Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта откроется пасхальная ярмарка народных промыслов. Здесь можно будет освятить куличи, поучаствовать в народных играх, викторинах и конкурсах для взрослых и детей, а также насладиться выступлениями творческих коллективов.
На площади у Кафедрального собора Рождества Христова пройдет праздник в историческом стиле. Гостям покажут, как на Южном Урале более ста лет назад отмечали Пасху: хороводы, народные игры, блюда уральской кухни и ярмарка с выпечкой по старинным рецептам помогут перенестись в прошлое. В Челябинской епархии отметили, что присоединиться к празднику смогут не только православные, но и представители разных культур, как это было принято на многонациональном Урале.
Для детей подготовили отдельное мероприятие: 12 апреля в библиотеке № 32 имени Горького пройдет мастер-класс по созданию оригами «Пасхальный кролик».
Расписание богослужений в храмах города и время, когда можно освятить там куличи и яйца