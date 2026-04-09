Права 72-летнего отца погибшего участника СВО отстояли в Волгограде

Пожилой житель Советского района Волгограда обратился за помощью в прокуратуру, когда ему отказали в назначении социальной выплаты, о которой распорядился глава региона Андрей Бочаров.
Губернатор издал постановление, в котором говорится о материальной помощи членам семей участникам СВО 31 марта 2022 года. Однако чиновники посчитали, что 72-летнему волгоградцу она не положена — у погибшего 48-летнего сына не было местной прописки.
Прокуратура Советского района собрала письменные доказательства того, что мужчина проживал последние 12 лет на территории микрорайона Тулака. И обратилась в суд, чтобы юридически установить данный факт.
«Решением Советского районного суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме», — сообщает представитель регионального надзорного ведомства Оксана Черединина.
Исполнение судебного решения и получение отцом погибшего участника социальных выплат будет проконтролировано.
Ранее выплаты в 3 млн рублей добился в суде раненый боец ЧВК «Вагнер», проживающий в Клетском районе.