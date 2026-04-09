В Ростове более 19 тысяч человек примут участие в ГИА в 2026 году

В 2026 году ГИА в Ростове-на-Дону будут сдавать более 19 тысяч человек. Об этом после планерного совещания рассказал глава города Александр Скрябин.
— Участниками ГИА станут более 12 тысяч девятиклассников и более 5,5 тысяч учеников одиннадцатых классов, остальные — выпускники прошлых лет и учащиеся СПО, — уточнил Александр Скрябин.
Глава донской столицы напомнил: с 2026 года произошли изменения в процедуре проведения экзаменов для выпускников девятых классов. Ростовская область вошла в состав восьми территорий, которые апробируют систему по расширению доступности среднего профессионального образования.
159 девятиклассников в рамках эксперимента будут сдавать только русский язык и математику. При этом поступить ребята смогут на машиностроение, металлообработку, радиоэлектронику, сельское хозяйство, здравоохранение, образование.
— Стать участниками эксперимента можно до 23 июня, для этого нужно написать заявление в своей образовательной организации, — добавил Александр Скрябин.
Условия сдачи ГИА для выпускников девятиклассников, не принимающих участие в эксперименте, останутся прежними. Первые экзамены начнутся 2 июня.
Для одиннадцатиклассников экзамены изменились. Основной период ЕГЭ пройдет с 1 июня по 6 июля. 8 и 9 июля — Дни пересдачи ЕГЭ.
Всего в Ростове-на-Дону будут работать 72 пункта проведения ОГЭ и 34 пункта ЕГЭ. При подготовке помещений учитывали потребности детей с ограниченными возможностями здоровья.
