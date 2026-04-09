Россия защитит Калининград от провокаций, заявила Матвиенко

КАЛИНИНГРАД, 9 апр — РИА Новости. Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко в четверг находится с рабочей поездкой в Калининградской области.
«Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», — сказала она журналистам.
Председатель СФ подчеркнула, что любая провокация в отношении Калининграда получит незамедлительный ответ.
«Калининград — это форпост России на западе, здесь Балтийский ВМФ базируется. Калининград играет очень важную роль в обеспечении безопасности России,», — констатировала парламентарий.