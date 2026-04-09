Россия защитит Калининград от провокаций, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия никогда не позволит посягнуть на Калининград.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 9 апр — РИА Новости. Россия никогда никому не позволит посягнуть на Калининград или Балтийское море, любая провокация получит незамедлительный ответ, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко в четверг находится с рабочей поездкой в Калининградской области.

«Я хочу успокоить жителей Калининграда: никогда Россия не позволит никому посягнуть на Калининград либо присвоить себе Балтийское море. Такого не будет никогда», — сказала она журналистам.

Председатель СФ подчеркнула, что любая провокация в отношении Калининграда получит незамедлительный ответ.

«Калининград — это форпост России на западе, здесь Балтийский ВМФ базируется. Калининград играет очень важную роль в обеспечении безопасности России,», — констатировала парламентарий.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше