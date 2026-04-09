В летних вольерах приматов в Калининградском зоопарке распишут стены. Учреждение ищет художника для выполнения работ. Об этом сообщили в телеграм-канале зоопарка.
Роспись необходимо выполнять фасадными красками. Работы должны закончить не позже мая. Портфолио можно отправить на почту info@kldzoo.ru.
«Подумайте только: ваше творчество оценят не только люди, но и Антон, Нона, Оле, Мумба, Ариша с Айриком и целое семейство колобусов и японских макак!» — отметили в учреждении.
В Калининградском зоопарке живут орангутаны, колобусы, гиббоны, японские макаки, тамарины и мандрилы. В феврале в учреждении родился детёныш орангутана, в ноябре 2025 года — маленький мандрил, а в 2024 — первенец пары красноруких тамаринов.