Нижегородцам объявили про ограничения рыбной ловли на Чебоксарском водохранилище

Сезонные ограничения на рыбную ловлю вводят на Чебоксарском водохранилище и его притоках. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Начинается нерест, поэтому запрет любительского рыболовства и промышленного вылова рыбы будет действовать до 10 июня. Ограничения вводят для сохранения рыбных запасов региона.
С 1 апреля нельзя будет ловить рыбу на Оке выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища, с впадающими в нее реками. С 10 апреля запрет начнет действовать на Чебоксарском водохранилище, а с 15 — на Горьковском водохранилище и реках, которые в него впадают, а также на озерах.
«В нерестовый период разрешается только любительская ловля с берега вне мест нереста на поплавочную или донную удочку с количеством крючков не более двух», — добавили в минлесхозе.
Напомним, сезон охоты на пернатую дичь открылся в Нижегородской области с 1 апреля.