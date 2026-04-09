Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам объявили про ограничения рыбной ловли на Чебоксарском водохранилище

В нерестовый период разрешается только любительская ловля с берега вне мест нереста.

Источник: Живем в Нижнем

Сезонные ограничения на рыбную ловлю вводят на Чебоксарском водохранилище и его притоках. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Начинается нерест, поэтому запрет любительского рыболовства и промышленного вылова рыбы будет действовать до 10 июня. Ограничения вводят для сохранения рыбных запасов региона.

С 1 апреля нельзя будет ловить рыбу на Оке выше зоны подпора Чебоксарского водохранилища, с впадающими в нее реками. С 10 апреля запрет начнет действовать на Чебоксарском водохранилище, а с 15 — на Горьковском водохранилище и реках, которые в него впадают, а также на озерах.

«В нерестовый период разрешается только любительская ловля с берега вне мест нереста на поплавочную или донную удочку с количеством крючков не более двух», — добавили в минлесхозе.

Напомним, сезон охоты на пернатую дичь открылся в Нижегородской области с 1 апреля.