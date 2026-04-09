В Петербурге стартовал XI Региональный чемпионат «Абилимпикс-2026»

Открытие XI Регионального чемпионата «Абилимпикс-2026» состоялось 7 апреля в историческом мультимедийном парке «Россия — Моя история» Санкт-Петербурга, сообщили в комитете по образованию Северной столицы. Соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья организованы в поддержку нацпроекта «Молодёжь и дети».
В 2026 году состязания для трех возрастных групп конкурсантов пройдут на 70 площадках, причем 15 компетенций предусмотрены для участников с тяжелыми ментальными нарушениями. Впервые в истории чемпионата ребята будут соревноваться по таким направлениям, как «Блокчейн-технологии», «Оператор БАС», «Ветеринария», «Ресторанный сервис».
«Мы последовательно создаем условия, чтобы инклюзивное профессиональное образование становилось нормой и каждый человек с ограниченными возможностями здоровья мог получить востребованную профессию и найти свое место в жизни. Первый Региональный чемпионат в 2016 году собрал всего семь смелых, талантливых участников, а соревнования проходили лишь по двум компетенциям. Сегодня же на старт выходят более 1800 конкурсантов, а в программе чемпионата — 125 компетенций», — сказал начальник отдела профессионального образования комитета по образованию Санкт‑Петербурга Денис Трещев.
Напомним, Региональный чемпионат «Абилимпикс» продолжится до 28 апреля, основной площадкой соревнований станет Охтинский колледж. В рамках турнира предусмотрены профориентационная программа для юных участников — Фестиваль знакомства с профессией, презентация «Атласа доступных профессий Санкт-Петербурга — 2026», мастер-классы и практикумы, выставки, спортивные и культурные мероприятия.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.