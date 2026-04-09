В Петербурге стартовал XI Региональный чемпионат «Абилимпикс-2026»

«Мы последовательно создаем условия, чтобы инклюзивное профессиональное образование становилось нормой и каждый человек с ограниченными возможностями здоровья мог получить востребованную профессию и найти свое место в жизни. Первый Региональный чемпионат в 2016 году собрал всего семь смелых, талантливых участников, а соревнования проходили лишь по двум компетенциям. Сегодня же на старт выходят более 1800 конкурсантов, а в программе чемпионата — 125 компетенций», — сказал начальник отдела профессионального образования комитета по образованию Санкт‑Петербурга Денис Трещев.