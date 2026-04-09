В Нижнем Новгороде возобновят проектирование сети ливневок

Мэрия планирует до конца 2026 года составить новое техзадание, используя актуальные данные предыдущего подрядчика.

Администрация Нижнего Новгорода планирует до конца текущего года вернуться к проектированию городской сети ливневой канализации. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в интервью «КоммерсантЪ». При подготовке нового технического задания специалисты профильных подразделений мэрии намерены использовать данные, ранее собранные московским институтом «Гидропроект», которые признаны актуальными и корректными.

Контракт с предыдущим проектировщиком стоимостью 159 млн рублей был расторгнут в одностороннем порядке в 2025 году. Причиной стали многочисленные ошибки в документах и срыв сроков выполнения работ. Сейчас городские власти проводят ревизию полученных материалов, чтобы избежать повторных изысканий на уже обследованных участках и ускорить процесс создания проектно-сметной документации.

Развитие системы водоотведения является одной из самых дорогостоящих задач для муниципалитета. По предварительным оценкам, стоимость создания полноценной системы ливневой канализации в Нижнем Новгороде может составить около 9 млрд рублей. Обновленный проект должен стать фундаментом для решения многолетней проблемы подтопления городских улиц во время дождей и таяния снега.

Ранее сообщалось, что 75% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за несколько дней.