Лукашенко назначил министром информации главреда «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука

Дмитрий Жук родился 7 июля 1970 года в деревне Летковщина Слуцкого района. После окончания Белорусского государственного университета работал учителем белорусского языка и литературы в одной из минских гимназий. Затем трудился на различных должностях в Издательско-информационном центре Нацбанка, был заместителем гендиректора информагентства «Интерфакс-Запад», руководил пресс-службой президента, был гендиректором Белорусского телеграфного агентства.