Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назначил министром информации главреда «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука

Главный редактор «Беларусь сегодня» возглавит Министерство информации.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового министра информации, сообщила пресс-служба президента.

«Комсомолка» писала, что белорусский лидер проводит кадровый день 9 апреля с назначением двух министров и вице-премьера, а также управленцев в местные органы власти.

Так, глава республики назначил министром информации Дмитрия Жука, занимавшего ранее пост директора — главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня».

В должности главы Мининформации Дмитрий Жук заменит Марата Маркова, который назначен возглавлять Министерство культуры.

Дмитрий Жук, биография.

Дмитрий Жук родился 7 июля 1970 года в деревне Летковщина Слуцкого района. После окончания Белорусского государственного университета работал учителем белорусского языка и литературы в одной из минских гимназий. Затем трудился на различных должностях в Издательско-информационном центре Нацбанка, был заместителем гендиректора информагентства «Интерфакс-Запад», руководил пресс-службой президента, был гендиректором Белорусского телеграфного агентства.

С 2018 года Дмитрий Жук работал директором — главным редактором издательского дома «Беларусь сегодня».

Также он окончил Академию управления при президенте.

Дмитрий Жук является заместителем председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности.

Еще экс-глава МинЖКХ и гендиректор «Минстроя» назначен вице-премьером.

А еще мы писали, что после совещания белорусского президента 8 апреля, стало известно, что в Беларуси площадь одного района увеличится.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше