Лукашенко назначил министром информации главреда «Беларусь сегодня» Дмитрия Жука

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил нового министра информации, сообщила пресс-служба президента.
«Комсомолка» писала, что белорусский лидер проводит кадровый день 9 апреля с назначением двух министров и вице-премьера, а также управленцев в местные органы власти.
Так, глава республики назначил министром информации Дмитрия Жука, занимавшего ранее пост директора — главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня».
В должности главы Мининформации Дмитрий Жук заменит Марата Маркова, который назначен возглавлять Министерство культуры.
Дмитрий Жук, биография.
Дмитрий Жук родился 7 июля 1970 года в деревне Летковщина Слуцкого района. После окончания Белорусского государственного университета работал учителем белорусского языка и литературы в одной из минских гимназий. Затем трудился на различных должностях в Издательско-информационном центре Нацбанка, был заместителем гендиректора информагентства «Интерфакс-Запад», руководил пресс-службой президента, был гендиректором Белорусского телеграфного агентства.
С 2018 года Дмитрий Жук работал директором — главным редактором издательского дома «Беларусь сегодня».
Также он окончил Академию управления при президенте.
Дмитрий Жук является заместителем председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности.
