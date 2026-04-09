Продают и бегут от аномалии? В районе пропажи Усольцевых дома стоят миллионы

В соцсетях и СМИ активно распространяется новость о том, что люди массово продают дома в населенных пунктах, рядом с которыми загадочно исчезла семья Усольцевых и экс-спецназовец Виктор Потаенков. Якобы на Мане образовалась «мертвая петля», а местным приходится совершать разные обряды, чтобы «задобрить» её хозяина. Это и выгоняет людей с мест.
Однако конспирологическая теория опровергается географическим фактом: семья исчезла на Мине — это приток Маны. Между реками порядка 200 км. К тому же, исследователи аномалий не фиксируют никаких странностей в этом регионе. Что же тогда происходит с жильем в этих местах, разбиралась корреспондент krsk.aif.ru.
Баснословные суммы за соседство с тайгой.
Семья Усольцевых — Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина — исчезли в районе Кутурчинского белогорья больше полугода назад. Вместе с ними была старая корги Лада. Они ушли к горе Буратинка и не вернулись. Ни популярность туристического маршрута, ни собака, ни подготовка Сергея не спасли семью от блуждания по тайге. Именно несчастный случай остается основной версией СК.
В тех же местах почти семь лет назад исчез пенсионер Владимир Шатыгин. Он ушел с друзьями в лес — товарищи вернулись, а мужчина бесследно пропал. Недавно же жителей края взбудоражила новость о новой пропаже на турмаршруте, но теперь уже на Красноярских Столбах. Бывший спецназовец Виктор Потаенков будто испарился на исхоженной отдыхающими тропе. Его поиски возобновили спасатели по заявке полиции 9 апреля.
Череда загадочных пропаж натолкнула людей на мысль, что в районе Столбов, Маны и Мины образовался некий «сибирский бермудский треугольник». Если взглянуть на карту, то на треугольник это не похоже. Да и расстояние — порядка 200 км — между точками для сплошной аномальной зоны достаточно большое.
«Мана и Мина — реки в Красноярском крае. Река Мина — это правый приток реки Маны, который находится в Партизанском районе Красноярского края. Минская петля — это изгиб реки Мина. Находится петля примерно в 200 км от Красноярска. Живописные виды Минской петли, расположенной вокруг скального массива, покрытого хвойным лесом, притягивают туристов. Манская петля — живописное природное место в окрестностях Красноярска на реке Мана. Расположено в посёлке Манский в городском округе города Дивногорск Красноярского края», — объяснила председатель Минусинского отделения РГО Светлана Борисова.
Возле Манской петли ближайший населенный пункт поселок Манский. Там одни из самых дорогих коттеджей под Красноярском. Например, дом площадью 88,5 кв. метра с террасой, баней и купелью на участке в 10 соток выставлен на продажу за 25,5 млн рублей.
Есть здесь и неприлично роскошные варианты — усадьба, в которой 10 комнат, два балкона и четыре санузла. На участке расположена зона барбекю и свой фонтан. И цена — 480 млн рублей. Она, кстати, выросла на 280 млн рублей с 1 сентября 2025 года, за месяц до пропажи семьи.
В более отдаленных населенных пунктах жилье продается дешевле, но все же не за копейки. В Большом Унгуте цены на дома варьируются от 1 млн до 3,5 млн рублей. В Малом Унгуте цены и вовсе достигают 6 млн рублей за коттедж 290 м² без внутренней отделки на участке 50 соток с видом на Ману. Владелец в объявлении пишет, что вокруг красивейшие места, где «снимали фильм». В общем, не кажется, что собственник напуган и ищет, куда мы пристроить проблемную недвижимость.
В поселке Береть продается дом в 400 метрах от Маны. Он действительно упал в цене почти на 100 тысяч рублей — с 989 до 895 тысяч рублей. Только произошло это еще до пропажи Усольцевых — 3 сентября 2025 года. Да и сумма за дом 68.4м² под ремонт с окнами без стекол на участке 16.5 соток все же немаленькая.
Даже в Кутурчине, откуда начинался последний маршрут пропавшей семьи, дом площадью 48 кв. метров оценивается в 1,5 миллиона рублей, что вполне соответствует рыночным ожиданиям для данной местности. Массового обвала цен или признаков панической распродажи в этих поселках нет.
Навигация против мистики.
По мнению исследователя аномалий Сергея Ландау, в таких районах, как Кутурчинское Белогорье, риск потери ориентации объективно высок из-за плотной тайги, россыпей камней-курумников и отсутствия связи.
«Никаких экстремальных отклонений магнитного поля, которые могли бы свидетельствовать о мистической аномальной зоне, в районе Кутурчинского Белогорья по официальным картам Института Карпинского не зафиксировано. Это сложная для навигации местность, где природные особенности повышают риск травм или потери направления, но не более того», — заключил Сергей Ландау.
Люди регулярно теряются в тайге. Кого-то впоследствии находят, живым или погибшим, кого-то не найдут уже никогда. Но каждый турист может себя обезопасить, соблюдая простые правила. Даже перед коротким походом нужно подать заявку в МЧС и сообщить близким предполагаемое время возвращения. В случае ЧП поисковую операцию начнут сразу, а не через три дня, как это было с семьей Усольцевых. Также нужно одеться по погоде, взять с собой спички, фонарик и минимальный запас еды.
Напомним, ранее сын Ирины Усольцевой заявил, что сам пойдет искать пропавших членов семьи, как на Кутурчинском Белогорье сойдет снег.