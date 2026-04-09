В Красноярске нашли подрядчика для благоустройства сквера Космонавтов

В сквере обновят дорожно-тропиночную сеть вокруг «Ракеты» и на маршруте от фонтана по направлению к центральной площади.

В Красноярске определили подрядчика для благоустройства сквера Космонавтов в микрорайоне Зелёная Роща. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Подрядчику предстоит обновить дорожки вокруг «Ракеты» и на маршруте от фонтана к центральной площади. На месте старого асфальта в сквере уложат современную брусчатку, бетонные бордюры поменяют на вибропрессованные.

В сквере модернизируют три детские игровые зоны. Подрядчик установит 15 новых современных комплексов и малых архитектурных форм, уложит травмобезопасное резиновое покрытие. На территории появятся домик-беседка и песочницы с навесом от солнца, большой игровой комплекс с башнями, мостом и сеткой для лазанья, двойные качели.

Для самых маленьких красноярцев установят качели, яркий игровой модуль с невысокой горкой, качалку-балансир и качалку на пружине. На площадке для детей с ограниченными возможностями здоровья смонтируют специальный комплекс с пандусом, широкими проходами и креслом-каталкой. Также здесь появятся просторная карусель, удобная песочница со столиком и особая качалка — «гнездо».

Завершить установку малых архитектурных форм планируется летом этого года.

Также в общественном пространстве станет больше зелени. Специалисты высадят около 130 крупномерных деревьев — вязов, берёз, рябин, яблонь Недзвецкого, пирамидальных тополей. Обустроят и газоны. Закончить работу планируют к лету 2027 года.

Отметим, работа по приведению в порядок ранее благоустроенных общественных пространств проводится в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Преображение сквера Космонавтов проводилось в 2019 году. Тогда на тротуарах появилась брусчатка, установили опоры освещения и светильники, обустроили газоны и провели инженерные работы.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.