В городе Березовском Свердловской области открылась детская поликлиника

Новая детская поликлиника введена в эксплуатацию в городе Березовском Свердловской области. Медучреждение построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
В поликлинике смогут получать профессиональную медицинскую помощь более 20 тысяч детей и подростков со всего муниципалитета. Там будет работать педиатрическая служба с блоком вакцинации, кабинетами здорового ребенка и доврачебного приема. Также оснащены отделение неотложной помощи с кабинетами приема и выездными бригадами, дневной стационар, хирургический блок, отделения медицинской профилактики и функциональной диагностики. Кроме того, в медучреждении появятся рентген-отделение, кабинет эндоскопии, отделение ЛФК и кабинет охраны зрения, которых ранее не было в структуре детской больницы.
«Такого современного оборудования раньше у нас, конечно, не было. Весь объем амбулаторной детской помощи будет теперь осуществляться только здесь. Теперь в областной центр мы будем отправлять только детей, нуждающихся в специализированной помощи», — отметил главный врач Березовской центральной городской больницы Станислав Кан.
Для сотрудников поликлиники также созданы комфортные условия. Помимо новых современных кабинетов там появились рекреация со спортивными тренажерами, комната психологической разгрузки для отдыха, симуляционный кабинет — для повышения профессиональных навыков. Кроме того, на базе медучреждения планируется организация практических занятий для будущих врачей — учащихся медицинских классов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.