В городе Березовском Свердловской области открылась детская поликлиника

В поликлинике смогут получать профессиональную медицинскую помощь более 20 тысяч детей и подростков со всего муниципалитета. Там будет работать педиатрическая служба с блоком вакцинации, кабинетами здорового ребенка и доврачебного приема. Также оснащены отделение неотложной помощи с кабинетами приема и выездными бригадами, дневной стационар, хирургический блок, отделения медицинской профилактики и функциональной диагностики. Кроме того, в медучреждении появятся рентген-отделение, кабинет эндоскопии, отделение ЛФК и кабинет охраны зрения, которых ранее не было в структуре детской больницы.